『両面 羽毛 ショール (表裏ともに羽毛です ）ふわふわ あたたか 振袖用 成人式 (羽毛100％) ストール 和装 洋装 両用 sh-002【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 21分に出品され03月16日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
両面 羽毛 ショール (表裏ともに羽毛です ）ふわふわ あたたか 振袖用 成人式 (羽毛100％) ストール 和装 洋装 両用 sh-002
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8414円
877 入札履歴
終了
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