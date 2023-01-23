『両面 羽毛 ショール (表裏ともに羽毛です ）ふわふわ あたたか 振袖用 成人式 (羽毛100％) ストール 和装 洋装 両用 sh-002【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 21分に出品され03月16日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

両面 羽毛 ショール (表裏ともに羽毛です ）ふわふわ あたたか 振袖用 成人式 (羽毛100％) ストール 和装 洋装 両用 sh-002



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ 両面

羽毛

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