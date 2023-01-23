『ヨガブロック フィットネス 451012O10 Manduka Yoga Recycled Foam Block - Yoga Prop and Accessory， Co【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 00時 34分に出品され03月23日 00時 34分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヨガブロック フィットネス 451012O10 Manduka Yoga Recycled Foam Block - Yoga Prop and Accessory， Comfortable Edges， Lightweight， Firm， Non Slip Recycled Foam， Thunder Grey， 9" x 6" x 4" (22.5 x 15 x 10 cm)
海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。
商品名（自動翻訳）：MandukaリサイクルunBLOKフォームヨガブロック、サンダー
型番：451012O10
海外サイズ：9L x 6H x 4D
関連：ヨガブロック，フィットネス，ヨガお祝い卒業祝い出産祝い結婚祝い就職祝い内祝いお返しギフト出産プレゼント記念品賞品ゴルフコンペ母の日父の日敬老の日お誕生日お祝いバースデイクリスマスプレゼントバレンタインデーホワイトデー結婚記念日贈り物
商品説明（自動翻訳）：50％〜75％のリサイクルポストインダストリアル＆ポストコンシューマEVAフォームを含みます。快適性と美しさのために
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落札価格8414円
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終了
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