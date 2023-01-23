『ヨガブロック フィットネス 451012O10 Manduka Yoga Recycled Foam Block - Yoga Prop and Accessory， Co【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 00時 34分に出品され03月23日 00時 34分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヨガブロック フィットネス 451012O10 Manduka Yoga Recycled Foam Block - Yoga Prop and Accessory， Comfortable Edges， Lightweight， Firm， Non Slip Recycled Foam， Thunder Grey， 9" x 6" x 4" (22.5 x 15 x 10 cm)

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商品名（自動翻訳）：MandukaリサイクルunBLOKフォームヨガブロック、サンダー

型番：451012O10

海外サイズ：9L x 6H x 4D

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商品説明（自動翻訳）：50％〜75％のリサイクルポストインダストリアル＆ポストコンシューマEVAフォームを含みます。快適性と美しさのために