『SWANS スワンズ サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW0065 CBR クリアブラウンハーフ×クリアブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 23分に出品され04月18日 23時 23分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
偏光レンズ・0065 CBR Free Size PW0065 CBR
・・Color:0065 CBRStyle:偏光レンズ
・日本製サングラス
・おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング
・可視光線透過率 30% 晴天?曇天向き / 偏光度93%以上
・レンズカーヴ : 8カーヴ 度付き非対応
・紫外線透過率 0.1%以下 UVカット99.9%以上
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落札価格8414円
962 入札履歴
終了
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