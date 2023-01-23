『プリシラ オールウィッグ フリルカールミディ A-693 耐熱 TDM・デイリーマロン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 05時 44分に出品され03月16日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリシラ オールウィッグ フリルカールミディ A-693 耐熱 TDM・デイリーマロン



【商品説明】

・【新ファイバー・伸縮キャップ】 国内メーカー製耐熱ファイバー100％

・お手軽にイメージチェンジ

・つむじから前:約14.5cm つむじから後:約44cm 人工スキン:有 自毛をまとめるオールウィッグネット(黒)付属 ウィッグのタイプ:オールウィッグ(フルウィッグ)



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 23.40 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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オールウィッグ

フリルカールミディ

A-693

耐熱

TDM・デイリーマロン