『NXstyle ガーデンルーフFセット RKN-F 9900780【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 08時 44分に出品され03月07日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 NXstyle ガーデンルーフFセット RKN-F 9900780 ガーデンルーフと接着剤ナルシルバーミニのセットです。このセットで手軽に長方形の花壇を組み立てられます。地中海沿岸の古びた街並みをイメージしたちょっぴり可愛い花壇ブロック。玄関や庭園の足下を、優しく、ファンタジックな趣にしてくれるガーデンアイテムです。 製造国:中国(接着剤:日本) 素材・材質:【ガーデンルーフ】コンクリート 重量:【R-S】約3.3kg【R-C】約1.6kg 成分:【ナルシルバーミニ】水性接着剤 内容量:【ナルシルバーミニ】350g 仕様:【ナルシルバーミニ】使用期限:製造日より1年間溶剤不使用 セット内容:R-S×4個R-C×4個ナルシルバーミニ×1個 小さな草花にぴったりのスモールサイズのブロック。 キーワード【花 ガーデニング 花瓶 花台 花器】