『ＥＧＦセラム０５【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 15時 13分に出品され04月05日 15時 13分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国：日本

成分：水、ペンチレングリコール、ヒトオリゴペプチド-1（EGF）、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、マンニトール、サクラ葉エキス、カッコンエキス、クロレラエキス、アロエベラエキス-1、BG、クエン酸Na、クエン酸、フェノキシエタノール