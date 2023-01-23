『Chopin Complete Edition【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 10時 42分に出品され04月10日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容紹介 The piano pieces of Chopin have continually enchanted awed and fascinated listeners (including his fellow composers) for the better part of two centuries. In celebration of the 200th anniversary of his birth heres the ultimate Chopin collection: his complete works as performed by Argerich Pires Pollini Zimerman and more of the greatest Chopin interpreters of our time. Youll hear the new generation of piano masters too such as Rafal Blechacz and Yundi LI as you hear Piano Concertos