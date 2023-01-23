『Chopin Complete Edition【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 10時 42分に出品され04月10日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介 The piano pieces of Chopin have continually enchanted awed and fascinated listeners (including his fellow composers) for the better part of two centuries. In celebration of the 200th anniversary of his birth heres the ultimate Chopin collection: his complete works as performed by Argerich Pires Pollini Zimerman and more of the greatest Chopin interpreters of our time. Youll hear the new generation of piano masters too such as Rafal Blechacz and Yundi LI as you hear Piano Concertos
広上淳一 / 伊福部昭の芸術 1〜5 [CD5枚セット]
¥ 8247
カペー四重奏団の芸術
¥ 8643
徳永兼一郎と四大名器
¥ 8636
Beethoven ベートーヴェン / ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 『クロイツェル』 ジョコンダ・デ・ヴィート、
¥ 8616
パガニーニ:24のカプリース (Nicol Paganini: 24 Caprices， op.1)
¥ 8605
[枚数限定][限定盤]アンソロジー[7CD]【輸入盤】▼/ザ・クラリネット・トリオ[CD]【返品種別A】
¥ 8605
バッハ:オルガン曲全集
¥ 8593
Sorabji-Piano Works
¥ 8579
ラフマニノフへのオマージュ
¥ 8577
ブルグミュラー:25の練習曲集Op.100 他 (Burgmuller : Complete Etudes / Aki Kuroda (P)
¥ 8576
ミラノ・スカラ座のブーニン
¥ 8575
Beethoven: Complete Piano Sonatas
¥ 8573
バッハ:インヴェンションとパルティータ
¥ 8572
ヘルムート・ヴァルハの芸術
¥ 8556
EMOTION
¥ 8555
Mozart: Oeuvres pour instruments a vent (Box Set)
¥ 8543
菅野沖彦レコーディング・コレクション
¥ 8537
ハイドン/十字架上のキリストの最後の7つの言葉
¥ 8533
落札価格8413円
708 入札履歴
終了
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