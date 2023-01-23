『1 X銀メッキベビーベアボウル、スプーン、エレガンスシルバーによってフォークセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 52分に出品され03月04日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1 X銀メッキベビーベアボウル、スプーン、エレガンスシルバーによってフォークセット



【商品説明】

・1 X Silverplated Baby Bear Bowl， Spoon， Fork Set by Elegance Silver



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 13.97 cm

奥行 : 14.22 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。