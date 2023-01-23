『流木根 h322 インテリア店舗ディスプレイ流木オブジェやガーデニング園芸撮影用ペット用アクアリュウム爬虫類用ゲージアクセサリー等に使える流木素材【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 06時 15分に出品され03月04日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
〇 流木根 （寸法は、定規が有る画像の向きの最大値です。）
高さ ４９ｃｍ 巾 ７５ｃｍ 奥行き ２８ｃｍ
きれいに処理して一度煮沸処理も施して有る素材ですの、いろいろな向きでそのままディスプレイ用やいろいろ楽しめそうな素材です。
※こちらの流木根素材は、きれいに折れ口切り口等自然風に処理して一度煮沸処理もして有りますが、アクアリュウム用としては現在乾燥状態にありますので、灰汁の量は少ないと思いますが、そのままでは直ぐには沈まないと思われますので、沈水加工等沈める工夫が必要と思われます。
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落札価格8413円
977 入札履歴
終了
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