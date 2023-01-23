『Split Kick【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 16時 31分に出品され05月08日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）Split Kick
※お届け：受注後に再メンテ、梱包してから発送を行います。
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落札価格8413円
44 入札履歴
終了
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