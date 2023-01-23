『【医薬部外品】【送料無料！】【興和】キューピーコーワ ゴールドドリンク 50ｍＬ×50本 (1ケース)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 21時 16分に出品され03月30日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴
とにかくツライ疲れに速攻1本！
2種の滋養強壮生薬、4種のビタミンB類、L-アルギニン塩酸塩、カフェイン水和物が複合的に効果を発揮！
ニンジン乾燥エキス オキソアミヂン
ツライ疲労の回復・予防に
疲労回復、栄養不良に伴うだるさの改善
効能・効果
疲労の回復・予防
日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、冷えやすい・血行が悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ
体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防
病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給
用法・用量
成人（15歳以上）1回1本、1日1回服用してください。
【用法・用量に関連する注意】
用法・用量を守ってください。
（他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。）
区分
日本製・医薬部外品
販売元
興和株式会社
広告文責
株式会社エナジー 0242-85-7380
新ハイゼリーエース2 30カプセル 4個セット 第３類医薬品
¥ 8359
ユンケル黄帝ロイヤル 50mL (×2本) 5個セット 第２類医薬品
¥ 8338
レバウルソ ゴールド 70錠 6個セット 第３類医薬品 送料無料
¥ 8334
【第2類医薬品】プラセンタ製剤 ユースP錠剤 480錠 1箱
¥ 8333
送料無料・3個セット！ リポビタンDX 180錠×3 大正製薬
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【第3類医薬品】日野薬品工業(株) ビタオールハニーＤ 100ml×100本 ＜ビタミン含有保健薬。滋養強壮・疲労回復に＞ (キャンセル不可)
¥ 8330
【第2類医薬品】 チオビタゴールド １０本×10個
¥ 8330
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¥ 8330
【第3類医薬品】日野薬品工業(株) ビタオールハニーＤ 100ml×100本 ＜ビタミン含有保健薬。滋養強壮・疲労回復に＞ (キャンセル不可)
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【第3類医薬品】コンドロイチン・肝水解物・ローヤルゼリー配合！ゼリア新薬 新ハイゼリーエースII 120カプセル
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【第3類医薬品】 滋養強壮 ヘパリーゼプラスII 180錠×3個 (049111)
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【第2類医薬品】ポイント8倍相当 クラシエ 人参養栄湯エキス顆粒クラシエ 135包（45包×3）
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キヨーレオピンキャプレットS 200錠 3個セット 第３類医薬品
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キヨーレオピンキャプレットS 200錠 3個セット 第３類医薬品 送料無料
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レバウルソ ゴールド 140錠 4個セット 第３類医薬品
¥ 8303
ビタシーローヤル3000 1ケース 1箱(10本入)×5箱 〔2類医〕/同梱不可
¥ 8301
（５個セット）【医薬部外品】アリナミン製薬 アリナミンＶ ５０ｍｌ×１０本 7700円以上で送料無料 離島は除く
¥ 8300
サンクロン 120mL 3個セット 第３類医薬品
¥ 8300
落札価格8413円
283 入札履歴
終了
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