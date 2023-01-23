【医薬部外品】【送料無料！】【興和】キューピーコーワ ゴールドドリンク　50ｍＬ×50本 (1ケース)【2025年度カレンダ】

商品情報

特徴

とにかくツライ疲れに速攻1本！

2種の滋養強壮生薬、4種のビタミンB類、L-アルギニン塩酸塩、カフェイン水和物が複合的に効果を発揮！

ニンジン乾燥エキス オキソアミヂン

ツライ疲労の回復・予防に

疲労回復、栄養不良に伴うだるさの改善



効能・効果

疲労の回復・予防

日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：

疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、冷えやすい・血行が悪い、肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ

体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善

虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防

病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給



用法・用量

成人（15歳以上）1回1本、1日1回服用してください。

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を守ってください。

（他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。）





区分

日本製・医薬部外品



販売元

興和株式会社



広告文責

株式会社エナジー 0242-85-7380

