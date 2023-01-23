『端午の節句掛軸 (掛け軸) 節句飾り名入掛軸・名前旗 鎧兜飾り 山村観峰 約横31cm×縦70cm サイズ(70)専用スタンド付 d5833 端午の節句 初節句 子供の日【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 31分に出品され03月27日 05時 31分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鎧兜飾りや鯉のぼりという端午の節句に最適な題材を描いた名入掛軸。昇りくる旭日の中に大切なお子様のお名前をお入れします。

※この作品は、特殊工芸技能（高精細デジタル印刷）を駆使して制作した作品です。

※ご注文の際、記入欄にお入れするお名前（3文字まで）をご記入ください。

※お名前は印刷になります。