『端午の節句掛軸 (掛け軸) 節句飾り名入掛軸・名前旗 鎧兜飾り 山村観峰 約横31cm×縦70cm サイズ(70)専用スタンド付 d5833 端午の節句 初節句 子供の日【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 31分に出品され03月27日 05時 31分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鎧兜飾りや鯉のぼりという端午の節句に最適な題材を描いた名入掛軸。昇りくる旭日の中に大切なお子様のお名前をお入れします。
※この作品は、特殊工芸技能（高精細デジタル印刷）を駆使して制作した作品です。
※ご注文の際、記入欄にお入れするお名前（3文字まで）をご記入ください。
※お名前は印刷になります。
栗田木彫仏像ブランド三開仏 （筒形）不動三尊（高さ10cm、直径4cm、開口幅13cm）水ツゲ製高級木彫り 18319
¥ 8583
栗田木彫仏像ブランド三開仏（板形）阿弥陀三尊（西方三聖） (高さ10.5cm、直径7cm、奥行2.5cm、開口幅14.5cm) 裏面般若心経
¥ 8583
地蔵菩薩 仏像 座像 木彫り 仏壇仏像 置物 守り本尊 祈る 厄除け 桧木製 飛天光背 八角台座 (地蔵菩薩 高さ28cm×巾14.5cm×
¥ 8574
繁樓藝雕 仏像 地蔵菩薩 仏壇仏像 木彫り置物 柘植の木 祈る 厄除け 子育て 水子供養 守護 （高さ22.5cm×巾6cm×奥行5cm）
¥ 8574
木彫仏像 子育地蔵(合掌形) 16cm桧木 9454
¥ 8573
仏像 ペット観音菩薩 7.7cm（金色） ＿『動物守護・ペット供養』 高岡銅器(Ｐかんのん/S)
¥ 8563
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¥ 8563
DharmaObjects 瞑想 仏像 仏陀 自宅瞑想用 シルバー
¥ 8560
勢至菩薩像 7.2寸 高級天然ツゲ木彫り 立像 木製仏像 仏教美術品 黄楊 柘植 仏像彫刻 ブッダ 縁起物 飾り物 インテリア
¥ 8557
TheChanger 繁樓藝雕 仏像 釈迦如来 曹洞宗 臨済宗 仏壇仏像 木彫り 桧木製 祈る 厄除け 飛天
¥ 8547
仏像 興教大師 座像 2.0寸 桧木
¥ 8540
掛け軸 年中掛け 竹に雀 田村竹世 尺三 幅44.5 x 高さ164cm
¥ 8519
仏像 木彫り 不動明王 仏壇仏像 置物 桧木製 守り本尊 祈る 厄除け 八角台座 火炎光背 （高さ28cm×巾12cm×奥行12cm）
¥ 8518
栗田仏像ブランド法器五色宝珠(Ｈ12W10.5D10.5)cm桧木製 炎金 木彫仏具 28079
¥ 8512
栗田仏像ブランド法器五色宝珠(Ｈ12W10.5D10.5)cm桧木製 炎金 木彫仏具 28079
¥ 8512
仏教アクセサリー 八尊仏・般若心経 ペンダント 亥(阿弥陀如来)
¥ 8512
栗田仏像ブランド法器五色宝珠(Ｈ12W10.5D10.5)cm桧木製 炎金 木彫仏具 28079
¥ 8512
TheChanger 繁樓藝雕 仏像 釈迦如来 曹洞宗 臨済宗 仏壇仏像 木彫り 桧木製 祈る 厄除け 飛天光背 八角台座（高さ28cm×巾
¥ 8495
落札価格8413円
728 入札履歴
終了
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