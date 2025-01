ベルト 【W】【it】【TL】【TORY LEATHER】PLAIN BELTS WITH SQUARE TYPE BUCKLE IN BRASS O【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:65075814

ショップ:realize,レアリゼ

ブランド:TORY LEATHER,トリーレザー,ARCHIVER,アーカイバ

商品名:【W】【it】【TL】【TORY LEATHER】PLAIN BELTS WITH SQUARE TYPE BUCKLE IN BRASS OR NICKEL

カテゴリ:ファッション雑貨>ベルト

ブランド品番:US-TL-2145, US-TL-2146

素材:本革

カラー:ブラック,ブラウン系

サイズ:28inch,30inch,32inch,34inch