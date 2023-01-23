『メンズ 斜めがけ 豊岡鞄 3WAYバッグ【送料無料】BLAZER CLUB ショルダーバッグ セカンドバッグ クラッチバッグ ウエストポーチ 鞄 かばん カバン 豊岡カバン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 44分に出品され03月19日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鞄の産地、豊岡で生まれた国産鞄。



光沢とシワの感じが絶妙な牛革オイルヌメを贅沢使用した3WAYセカンドポーチ。

セカンドバッグとしてはもちろん、付属のショルダーストラップでショルダーバッグとして、ウエストバッグとしても活躍します。

長財布、携帯電話、タバコにちょうどよさそうなサイズ感で、外側に1つ、内側に5つ小物ポケットを備えています。

セカンドバッグとして持つ時に、しっかりグリップできるハンドル付きで安心です。



カラーはキャメルとブラックの2色からお選び頂けます。



サイズ：H13×W24×D4.5cm

重量：約310g

素材：牛革(オイルヌメ革)

カラー

・キャメル

・ブラック

付属品：ショルダーストラップ

生産：日本製（豊岡）

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ メンズ

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