『メンズ 斜めがけ 豊岡鞄 3WAYバッグ【送料無料】BLAZER CLUB ショルダーバッグ セカンドバッグ クラッチバッグ ウエストポーチ 鞄 かばん カバン 豊岡カバン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 44分に出品され03月19日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鞄の産地、豊岡で生まれた国産鞄。
光沢とシワの感じが絶妙な牛革オイルヌメを贅沢使用した3WAYセカンドポーチ。
セカンドバッグとしてはもちろん、付属のショルダーストラップでショルダーバッグとして、ウエストバッグとしても活躍します。
長財布、携帯電話、タバコにちょうどよさそうなサイズ感で、外側に1つ、内側に5つ小物ポケットを備えています。
セカンドバッグとして持つ時に、しっかりグリップできるハンドル付きで安心です。
カラーはキャメルとブラックの2色からお選び頂けます。
サイズ：H13×W24×D4.5cm
重量：約310g
素材：牛革(オイルヌメ革)
カラー
・キャメル
・ブラック
付属品：ショルダーストラップ
生産：日本製（豊岡）
名刺入れ 2ポケット 広瀬和紙 日本製 手作り 草木染め 和紙 ログウッド 鉄媒染 こうぞ 鉄納戸 葡萄鼠
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落札価格8413円
181 入札履歴
終了
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