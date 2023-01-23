『ROCCAT ゲーミングマウス Kone XP 有線 ブラック/黒 光学式/19K/オプティカルスイッチ/多ボタン/104g/4D Whee【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 59分に出品され03月09日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ROCCAT ゲーミングマウス Kone XP 有線 ブラック/黒 光学式/19K/オプティカルスイッチ/多ボタン/104g/4D Whee



【商品説明】

・3Dライティング。19個のLEDと8つのライトガイドが、透明シェルとKrystalホイールと共に革新的なライティングを表現。

・4D KRYSTAL WHEEL。左クリック、右クリック、垂直クリックに加え、従来のスクロール機能を搭載し、特有のクリック感が備わっています。

・PhantomFlexケーブル＆熱処理PTFEグライド

・TITAN SWITCH OPTICAL。1億回のクリック寿命を誇りながら驚異的な速度と精度を実現し、対戦での優位性を確保します。

・マルチボタンデザイン。15個のボタンレイアウト、Easy-Shift[＋]ボタン、4Dホイールにより、これまでにない29通りのボタン機能を



【サイズ】

高さ : 5.21 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 18.49 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。