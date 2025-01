ゴールデンミーン(Golden Mean) ウェーディングネットカスタム ブルー【新年の贈り物】

商品情報

【商品概要】

ネット素材:ナイロン製オリジナルピッチネット(深さ550mm) 自重:307g

ネットフレームサイズ:H570×W480mm

シャフト長:250mm?420mm(伸縮機能付き)

カラー:ブルー



【商品説明】

「GM・ウェーディングネットカスタム」は従来のウェーディングネットを更に進化させたカスタムネットです。掛けた魚をより確実にランディングするためにフレーム形状を新たに再設計。「グリップ形状」「スライド伸縮シャフト」「カラビナ付きロングスパイラルロープ」等、各パーツもスペックアップ。より確実、よりスムーズなランディングの為にカスタマイズされた新たなランディングネット「GM・ウェーディングネットカスタム」。



【商品詳細】

ブランド:ゴールデンミーン(Golden Mean)

商品名:ゴールデンミーン(Golden Mean) ウェーディングネットカスタム ブルー

製造元:ゴールデンミーン(Golden Mean)



