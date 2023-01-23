『おもちゃ ブロック 抗菌マグブロック スタンダードセット TKクリエイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 06時 52分に出品され03月27日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,412円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
表現力・認識力・想像力・思考力を育むクリエイティブなマグネットブロックが抗菌仕様になりました。
内容／三角：20個、四角：30個、五角：12個
サイズ／ケース：直径18×高さ15cm
重量／約1kg
材質／ ABS、マグネット、抗菌剤
付属品／作り方ガイドブック
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573568331917
商品コード
100932
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落札価格8412円
815 入札履歴
終了
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