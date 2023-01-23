『Hosa STX-805M 5m XLRオス-ステレオフォン スネークケーブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 18分に出品され03月04日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,412円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hosa STX-805M 5m XLRオス-ステレオフォン スネークケーブル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.33 cm

横幅 : 19.56 cm

奥行 : 20.57 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。