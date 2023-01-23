『SWAN デスクベース ブラック DB-993BK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 05時 09分に出品され05月03日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,412円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
LEX-970BK用デスクベース
【商品説明】
説明
LEX-970BK用のデスクベース。クランプが取付できない机等にベースタイプとしてご使用頂けます。
【商品詳細】
ブランド：LEDICEXARM
商品名：SWAN デスクベース ブラック DB-993BK
製造元：スワン電器
商品番号：DB-993BK
色：ブラック
【当店からの連絡】
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落札価格8412円
216 入札履歴
終了
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