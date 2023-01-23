『Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 cattower 057B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 32分に出品され03月07日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,412円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 cattower 057B
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 31.00 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 61.00 cm
重量 : 18.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8412円
772 入札履歴
終了
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