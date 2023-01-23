『ファーストラックス ソフクレート n2 Lサイズ アウトドア 防災 折りたたみ ソフトタイプ ペットキャリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 18分に出品され03月27日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,412円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファーストラックス ソフクレート n2 Lサイズ アウトドア 防災 折りたたみ ソフトタイプ ペットキャリー



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :53.0×76.0×58.0cm

・本体重量:3.8kg



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 57.00 cm

奥行 : 77.00 cm

重量 : 4.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。