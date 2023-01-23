『Analog Cases Elektron エレクトロン Model Samples/Model Cycles セミハードケース アナログケ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 31分に出品され03月04日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,411円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Analog Cases Elektron エレクトロン Model Samples/Model Cycles セミハードケース アナログケ



【商品説明】

・ELEKTRON MODEL SAMPLESとCYCLESの寸法に合わせてサイズ設計された専用ケース

・アメリカLA発のミュージッククリエイター専用のケースブランド ANALOG CASES

・スーツケースやバックパックに収まりやすいコンパクトなサイズ (内寸 幅 27.94 cm × 奥行き 18.42 cm× 高さ 5.72 cm)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・本体を優しく守る柔らかいベルベット素材をインナーに採用 / ケーブル・アダプター収納用メッシュポケット

・衝撃に強い設計：高級感がある防水性の合成皮革（セミハード)



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 21.69 cm

奥行 : 32.11 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。