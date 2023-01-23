『資生堂 アデノバイタル シャンプー 500ml(GPシャンプー)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 18時 59分に出品され05月09日 18時 59分に終了予定です。即決価格は8,411円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

資生堂 アデノバイタル シャンプー 500ml(GPシャンプー)



【商品説明】

・全成分 : 水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、PEG-2ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ソルビトール、ラウリン酸PEG-2、ココイルメチルタウリンNa、塩化Na、ポリクオタニウム-10、メントール、ベタイン、ポリクオタニウム-7、ポリクオタニウム-11、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール、メタケイ酸アルミン酸Mg、アルギニン、ポップエキス、サンショウエキス、チオタウリン、オノエスエキス、シソエキス、クエン酸、クエン酸Na、アデノシン、エタノール、メチルタウリン酸Na、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料

・原産国 : 日本

・商品サイズ (幅X奥行X高さ) : 90×76×240



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。