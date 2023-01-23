『TERRA-MENTテラメント HighRectangle60 ホワイト 910-306-101 容量:約29リットル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 06分に出品され03月12日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,411円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TERRA-MENTテラメント HighRectangle60 ホワイト 910-306-101 容量:約29リットル



【商品説明】

・容量:約29リットル

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 62.40 cm

重量 : 7.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



laglagX00NIHNT64