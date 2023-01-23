『KATOMOKU plywood clock 22 電波時計 ライトグリーン スイープ（連続秒針） km-121LGRC φ252mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 02時 46分に出品され04月13日 02時 46分に終了予定です。即決価格は8,411円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATOMOKU plywood clock 22 電波時計 ライトグリーン スイープ（連続秒針） km-121LGRC φ252mm
【商品説明】
・サイズ：約Φ252×50mm
・材 質：シナベニヤ
・生産国：日本 カラー：ライトグリーン
・重 量：約600g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 30.10 cm
重量 : 850.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8411円
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終了
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