『PETCUTE猫 キャリーケース ペットキャリーバッグ 犬キャリーバッグ ドライブボックス 小動物移動バッグ うさぎキャリー 反射ライン付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 53分に出品され03月29日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,410円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETCUTE猫 キャリーケース ペットキャリーバッグ 犬キャリーバッグ ドライブボックス 小動物移動バッグ うさぎキャリー 反射ライン付き
【商品説明】
・【メッシュ窓が多くてペットとの遊びが便利！】正面と側面にはメッシュドアが配置されておりますので、ペットの出入りがとても便利です。また、裏面には小さめで開けられるメッシュ窓が設計されており、バッグには手を伸ばしてペットの体を触れることができます。
・【上質な材質・3way仕様】普通のキャリーバッグと違って、裏面にはドライブのため設計する安全なバックルが付いて、車のシートベルトと固定でき、ドライボックスとしてもご利用頂きます。また、家でペットハウスとしてもオススメです。キャリーバッグだけではなく、ドライボックス、ペットハウスです。高品質のオックスフォード生地を採用し、丈夫な固定ロッドで支えますので、安
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 34.10 cm
奥行 : 46.10 cm
重量 : 1.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8410円
824 入札履歴
終了
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