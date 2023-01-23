『クレイツ イオンホットカーラー CIH-W12【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 09分に出品され03月31日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,409円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ホームセンタードットコム ヘアケア・カラー・スタイリング コスメ、美容、ヘアケア レディースヘアケア スタイリング

JANコード/ISBNコード 4988338221112

商品コード 5247535