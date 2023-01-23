『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME カーボン ブラック 45ｃｍ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 17分に出品され04月26日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,409円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME カーボン ブラック 45ｃｍ



【商品説明】

・カラー:ブラック

・サイズ:45cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:本体/ステンレス、ナイロン、カーボン 留め具/ステンレス、カーボン、シリコーン、ポリアセータル



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。