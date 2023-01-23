『シャブリ プルミエ クリュ モンテ ド トネール 2021 ドメーヌ ウィリアム フェーヴル 750ｍｌ 白 よりどり6本から送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 21分に出品され03月17日 13時 21分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドメーヌ ウィリアム フェーヴル シャブリ プルミエ クリュ モンテ ド トネール 2021年 【容量】750ml 白 よりどり6本から送料無料 【品種】シャルドネ 【産地】フランス ブルゴーニュ シャブリ 【輸入元】株式会社ファインズ【ボディ】重口 【味】辛口 【同梱について】［ワイン］［常温食品］と同梱が可能