『錆喰いビスコ Vol.1(Blu-ray Disc) ／ (Blu-ray)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 15時 35分に出品され03月27日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 史上初「このライトノベルがすごい!2019」総合・新作ダブル1位を受賞した驚異のライトノベルが待望のTVアニメ化!/人気作品に多数出演の人気声優(鈴木崚汰、花江夏樹)が主役を演じることも話題。



商品詳細



錆喰いビスコ Vol.1(Blu-ray Disc)



種別 ：Blu-ray/ブルーレイ

発売日 ：2022/03/23

発売元 ：フライングドッグ

商品番号：VTXF-130

ジャンル：:アニメ

00001688493 商品カテゴリ バンダレコード ヤフー店 Blu-ray アニメ DVD、映像ソフト アニメーション その他

JANコード/ISBNコード 4582575385530

商品コード V-VTXF-130