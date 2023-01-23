『ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 23時 25分に出品され03月30日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω【国内正規品】
【商品説明】
・ケーブル長:1.4m(片出し右側)
・プラグ形状:3.5mmステレオミニ(L型)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・リモコン・マイク付き有線ヘッドホン
・型式:ダイナミック・密閉型
・感度:120dB インピーダンス:18 Ω 周波数特性:18 ~ 20，000 Hz
・折りたたんで持ち歩けるので外出にも便利
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格8408円
489 入札履歴
終了
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