『TOUR No.0(完全生産限定盤)(Blu-ray Disc) ／ BUCK-TICK (Blu-ray)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 16時 22分に出品され04月19日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2019/04/24収録曲: / steam & gear / 零式13型「愛」 / 美醜LOVE / サロメ -femme fatale- / Ophelia / 光の帝国 / ノスタルジア -ヰタ メカニカリス- / PINOA ICCHIO -躍るアトム- / メランコリア -ELECTRIA- / IGNITER / 残骸 / 楽園 / BABEL / Moon さよならを教えて / ゲルニカの夜 / 胎内回帰 /