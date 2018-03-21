『JAEJOONG Photo People in Paris vol.01 ／ ジェジュン (DVD)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 31分に出品され03月27日 05時 31分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 日本未公開の今作では、ジェジュンがフォトグラファーに挑戦!/各ジャンルの著名人から結成された計8人(ジェジュン含む)のカメラクルーと共に、7泊8日間の日程でフランス・パリへ向かいカメラマンとして参加。/ミッションをクリアしながら「1枚のベストカット」を追求しカメラマンとして成長していく姿を追った“リアリティウェブ番組”。



商品詳細

ジェジュン

JAEJOONG Photo People in Paris vol.01



種別 ：DVD

発売日 ：2018/03/21

発売元 ：(株)ポニーキャニオン

商品番号：PCBP-62249

ジャンル：:音楽:Ｊ−ＰＯＰ

時間：456M00S

00001482206 商品カテゴリ バンダレコード ヤフー店 DVD 音楽 Ｊ−ＰＯＰ DVD、映像ソフト ミュージック 邦楽

JANコード/ISBNコード 4988013115613

商品コード PC-PCBP-62249