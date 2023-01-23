『ライブビデオ ネオロマンス20thアニバーサリー・フィナーレ(豪華版) ／ (DVD)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 14時 10分に出品され03月09日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD発売日:2016/02/24収録曲: / 開演前のご案内〜天使の翼 〜Carry on your dream〜 <オープニング> / オープニング 〜イントロダクション〜 <オープニング> / オープニング <オープニング> / 光の翼 <ライヴコーナー1> / 忘れえぬ面影 <ライヴコーナー1> / Auftakt <ライヴコーナー1> / ブリッジドラマ1 <ミュージックショー1:『下天の華』> / ミニドラマ〜希望の光輝 <ミ
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落札価格8408円
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