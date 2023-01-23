『卓上調理器 無煙調理器 卓上調理 ホットプレート 無煙 煙出ない 調理家電 料理 コンパクト 自炊 簡単 1人用 コンパクト無煙調理器 HTG-375 (D)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 34分に出品され04月07日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
楽しく、おいしく、卓上調理！
ヒーターが上にあるので、食材が熱源に触れず、プレートの傾斜が食材の油分をトレイに落とすので、油分も熱せられず、無煙調理が可能！
ちょうどいいサイズ感の卓上調理器！
本体サイズ
約幅330×高さ258×奥行215mm
プレートサイズ：約幅170×高さ294mm
本体重量
約2.2kg（プレート含む）
パッケージサイズ
約幅380×高さ297×奥行295mm
生産地
中国
素材・成分
アルミ・テフロン塗装
仕様
電源：AC100V 50／60Hz
消費電力：900W（上部熱源600W／下部熱源300W）
上部熱源：カーボンヒーター（放熱ファン付き）
下部熱源：シーズ型ヒーター
ダイヤル設定：「0」オフ／「1」上部ヒーター／「2」下部ヒーター
コード長さ：約1.5m
目安仕様人数：1〜2人
※当商品はお取り寄せ品の為、在庫の確認及び商品のお届けまでお時間を頂く場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。
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落札価格8408円
486 入札履歴
終了
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