卓上調理器 無煙調理器 卓上調理 ホットプレート 無煙 煙出ない 調理家電 料理 コンパクト 自炊 簡単 1人用 コンパクト無煙調理器 HTG-375 (D)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

楽しく、おいしく、卓上調理！

ヒーターが上にあるので、食材が熱源に触れず、プレートの傾斜が食材の油分をトレイに落とすので、油分も熱せられず、無煙調理が可能！

ちょうどいいサイズ感の卓上調理器！

本体サイズ

約幅330×高さ258×奥行215mm

プレートサイズ：約幅170×高さ294mm

本体重量

約2.2kg（プレート含む）

パッケージサイズ

約幅380×高さ297×奥行295mm

生産地

中国

素材・成分

アルミ・テフロン塗装

仕様

電源：AC100V 50／60Hz

消費電力：900W（上部熱源600W／下部熱源300W）

上部熱源：カーボンヒーター（放熱ファン付き）

下部熱源：シーズ型ヒーター

ダイヤル設定：「0」オフ／「1」上部ヒーター／「2」下部ヒーター

コード長さ：約1.5m

目安仕様人数：1〜2人



※当商品はお取り寄せ品の為、在庫の確認及び商品のお届けまでお時間を頂く場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。



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