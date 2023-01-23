『HAMMER GLASS(ハンマーグラス) 花瓶 シリンダー φ20 H25 クリア 割れない ポリカーボネート 2300139【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 21分に出品され04月28日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HAMMER GLASS(ハンマーグラス) 花瓶 シリンダー φ20 H25 クリア 割れない ポリカーボネート 2300139



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 1.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。