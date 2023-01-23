ARTFX J 名探偵コナン 江戸川コナン NONスケール PVC製 塗装済み完成品 フィギュア【2025 カレンダーの人気アイテム】

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「商品情報」――真実はいつもひとつ!



1996年より放映され、幅広い層に支持されている国民的アニメ『名探偵コナン』より

見た目は子供、頭脳は大人の名探偵「江戸川コナン」が立体化!



怪盗キッドの衣装を身にまとい、いつもと違った雰囲気の「江戸川コナン」は必見です。



真実を見抜く鋭い目線と余裕の笑みを浮かべた表情は

大人の一面が垣間見え、「江戸川コナン」のキャラクター性を感じる事ができます。



動きのあるマントで躍動感もしっかり再現。

圧倒的なクオリティで送る「ARTFX J 江戸川コナン」。是非お手に取ってお確かめ下さい。



同シリーズの「ARTFX J 怪盗キッド」とあわせて並べることでより一層、シリーズの世界観を楽しんでいただけます。



「主な仕様」(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996