『バービー(Barbie) ホリデーバービー 2021 GXL18【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 17時 32分に出品され04月21日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バービー(Barbie) ホリデーバービー 2021 GXL18



【商品説明】

・この素晴らしい季節に、2021年ホリデー・バービーが、あなたとあなたの大切な人たちに、光と平和と愛の輝きをもたらしますように。 ホリデー・バービーは、6歳以上の方へのプレゼントとしても最適です。

・フルスカートはシルバーの輝きを放ち、ボリュームのあるチュールのペプラムがそれを引き立てています。 銀色の真珠のようなイヤリング、輝くアイメイク、



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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