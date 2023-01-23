『ダウン寝袋 羽毛寝袋 フワフワシュラフ 冬用 封筒型 キャンプ アウトドア 5color 車中泊 登山シュラフ スリーピングバック 災害 防災用 生活防水 コンパクト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 08時 45分に出品され03月19日 08時 45分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダウン寝袋 羽毛寝袋 フワフワシュラフ 冬用 封筒型キャンプ アウトドア 5color 車中泊 登山シュラフ スリーピングバック 災害 防災用 生活防水 コンパクト収納

9type選べる



【商品説明】

ファスナー式：左右開閉

サイズ：210×80cm



素材：外側には撥水性320Tポリエステルを使用して、中身にはダウンとフェザーです。