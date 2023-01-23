『ダイワ(DAIWA) フィッシングウェーダー ラジアルウェーダー(先丸) ブラック S RW-1301【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 09時 37分に出品され04月25日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

タイプ:水中型

足タイプ:先丸

カラー:ブラック

サイズ:S/M/L/LL/3L

サイズ(cm):S 24.0~24.5/M 25.0~25.5/L 25.5~26.0/LL 26.0~27.0/3L 27.0~28.0

(※サイズは目安です。)



【商品説明】

ブーツ部分はショートタイプを採用し、機動性が高く、長時間の歩行でも疲れづらい。高次元のグリップ力を発揮するオリジナルラジアルソールを搭載。タフな使用に耐えるリップストップナイロンを採用。ナイロン部分が畳めるので、コンパクトで持ち運び楽々。



【商品詳細】

ブランド：ダイワ(DAIWA)

商品名：ダイワ(DAIWA) フィッシングウェーダー ラジアルウェーダー(先丸) ブラック S RW-1301

製造元：ダイワ(DAIWA)

商品番号：RW-



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