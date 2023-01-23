『ハブ ミラー 46×46cm ブラック umbra アンブラ Hub Mirror 46×46cm Black 鏡 大型 壁掛け丸型 210【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 02分に出品され03月22日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハブ ミラー 46×46cm ブラック umbra アンブラ Hub Mirror 46×46cm Black 鏡 大型 壁掛け丸型 210



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 53.34 cm

奥行 : 55.24 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。