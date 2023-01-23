『DULLY NA CAT ダリーナキャット DN-SCC 03 スタンド クラブケース ピンク（フード＆背面フック付きモデル）【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 07時 31分に出品され04月01日 07時 31分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DULLY NA CAT ダリーナキャット DN-SCC 03 スタンド クラブケース ピンク（フード＆背面フック付きモデル）
【商品説明】
・サイズ ：クラブ4-5本収納、46インチまで対応
・付属品 ：ショルダー、フード付
・素材 ：合成皮革
・重さ ：約1.5kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8407円
143 入札履歴
終了
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