『サンワダイレクト 3WAYビジネスバッグ(耐水・止水ファスナー・シンプルデザイン・通勤＆出張) 200-BAG175WP 1個【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 16分に出品され03月30日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 サンワダイレクト 3WAYビジネスバッグ(耐水・止水ファスナー・シンプルデザイン・通勤&出張) 200-BAG175WP 1個 【ジャンル・特徴】 耐水生地+止水ファスナーで雨に強いビジネス3WAYバッグ [ 200-BAG175WP ]
サンワダイレクト 3WAYビジネスバッグ(耐水・止水ファスナー・シンプルデザイン・通勤＆出張) 200-BAG175WP 1個
¥ 8407
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落札価格8407円
685 入札履歴
終了
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