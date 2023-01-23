『I-O DATA 1000BASE/T対応 ネットワークハードディスク 320GB HDL-GS320【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 50分に出品され03月18日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

I-O DATA 1000BASE/T対応 ネットワークハードディスク 320GB HDL-GS320



【商品説明】

・HDD-E

・I/Fの有無：なし

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・転送方式：Ether



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。