『I-O DATA 1000BASE/T対応 ネットワークハードディスク 320GB HDL-GS320【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 50分に出品され03月18日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
I-O DATA 1000BASE/T対応 ネットワークハードディスク 320GB HDL-GS320
【商品説明】
・HDD-E
・I/Fの有無：なし
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・転送方式：Ether
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8407円
493 入札履歴
終了
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