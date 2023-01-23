『エノテカ厳選! お手頃赤・白・泡 ミックス10本セット [ 750ml×10本 ]【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 12時 14分に出品され04月28日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容量:750ml×10本
入数:10本
合う料理: グリルシュリンプ、BBQチキン
原産国:フランス
赤・白・泡10本入って1本あたり1，155円!
ふるさと納税 山形県 高畠町 高畠ワイナリー バリック メルロー&カベルネソーヴィニヨン 750ml 1本 F20B-889
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落札価格8407円
668 入札履歴
終了
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