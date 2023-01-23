Redfire 脱毛器 2023年進化版 冷感脱毛器 99万発 IPL光美容器 だつもうき VIO対応 光脱毛器 冷却機能付き 5つ部位専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

除毛、脱毛器

【商品名】

Redfire 脱毛器 【2023年進化版 冷感脱毛器】 99万発 IPL光美容器 だつもうき VIO対応 光脱毛器 冷却機能付き 5つ部位専用モード タッチスクリーン 5段階調節 手動と自動モード だつもうき脱毛器 全身適用 家庭用脱毛器 無痛ケア 軽量 誕生日 プレゼント 母の日 父の日 男女兼用 保護メガネ付き メンズ 髭 レディース 日本語説明書付き（ホワイト）

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 28.10 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

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