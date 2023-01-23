『Redfire 脱毛器 2023年進化版 冷感脱毛器 99万発 IPL光美容器 だつもうき VIO対応 光脱毛器 冷却機能付き 5つ部位専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 19分に出品され03月19日 16時 19分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
除毛、脱毛器
【商品名】
Redfire 脱毛器 【2023年進化版 冷感脱毛器】 99万発 IPL光美容器 だつもうき VIO対応 光脱毛器 冷却機能付き 5つ部位専用モード タッチスクリーン 5段階調節 手動と自動モード だつもうき脱毛器 全身適用 家庭用脱毛器 無痛ケア 軽量 誕生日 プレゼント 母の日 父の日 男女兼用 保護メガネ付き メンズ 髭 レディース 日本語説明書付き（ホワイト）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 28.10 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8406円
379 入札履歴
終了
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