『（代引不可）軽中量ラック 耐荷重150kgタイプ 連結 間口900×奥行300×高さ2100mm 4段 アイボリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 25分に出品され03月05日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
倉庫などに最適なラックです。棚板の間隔も変更できます。
TTWO パソコンワゴン CPUワゴン 昇降式 高さ調節 デスク キャスター付き サイドデスク・L字デスク・プリンター台・プリンターワゴン
¥ 8373
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落札価格8406円
819 入札履歴
終了
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