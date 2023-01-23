『（代引不可）軽中量ラック 耐荷重150kgタイプ 連結 間口900×奥行300×高さ2100mm 4段 アイボリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 25分に出品され03月05日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 倉庫などに最適なラックです。棚板の間隔も変更できます。