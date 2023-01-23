『CAI(カイ） トートバッグ メンズ レディース 通勤 通学 バッグ 大容量 A4書類収納可 肩掛け・リュックの2WAY 多収納ポケット鞄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 50分に出品され04月24日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CAI(カイ） トートバッグ メンズ レディース 通勤 通学 バッグ 大容量 A4書類収納可 肩掛け・リュックの2WAY 多収納ポケット鞄



【商品説明】

・(土日祝も発送）15時までご注文で当日発送

・15インチPCに対応

・サイズ：幅34cm*高さ45cm*奥行15cm

・素材：メイン素材: ポリエステル 表地: 50%ポリエステル+50％オックスフォード(カチオン染め) (撥水加工）

・表地: ポリエステル

・重さ：約0.9KG 容量：25L～



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ CAI(カイ）

トートバッグ

メンズ

レディース

通勤

通学

バッグ

大容量

A4書類収納可

肩掛け・リュックの2WAY

多収納ポケット鞄