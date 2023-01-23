『CAI(カイ） トートバッグ メンズ レディース 通勤 通学 バッグ 大容量 A4書類収納可 肩掛け・リュックの2WAY 多収納ポケット鞄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 50分に出品され04月24日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CAI(カイ） トートバッグ メンズ レディース 通勤 通学 バッグ 大容量 A4書類収納可 肩掛け・リュックの2WAY 多収納ポケット鞄
【商品説明】
・(土日祝も発送）15時までご注文で当日発送
・15インチPCに対応
・サイズ：幅34cm*高さ45cm*奥行15cm
・素材：メイン素材: ポリエステル 表地: 50%ポリエステル+50％オックスフォード(カチオン染め) (撥水加工）
・表地: ポリエステル
・重さ：約0.9KG 容量：25L～
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8406円
916 入札履歴
終了
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