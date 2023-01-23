バギーポート コインケース 本革 ブオナ ZYS2403 メンズ キャメル BP-ZYS2403-CA【2025年の人気アイテム】

商品情報

メンズ小銭入れ、コインケース

【商品名】

バギーポート コインケース 本革 ブオナ ZYS2403 メンズ キャメル BP-ZYS2403-CA



【商品説明】

・メイン素材: レザー

・外寸：縦9cm×横10.5cm×まち1.5cm

・小銭入れ：1ヶ所 ・カード入れ：3ヶ所

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・表素材： イタリアンレザー 手ざわり： 柔 硬 （※表記は目安です） ・裏地： 有り（ナイロン）

・重さ：70g ・紙幣入れ：2ヶ所



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 11.18 cm

奥行 : 13.46 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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