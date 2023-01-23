『バギーポート コインケース 本革 ブオナ ZYS2403 メンズ キャメル BP-ZYS2403-CA【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 05分に出品され03月05日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズ小銭入れ、コインケース
【商品名】
バギーポート コインケース 本革 ブオナ ZYS2403 メンズ キャメル BP-ZYS2403-CA
【商品説明】
・メイン素材: レザー
・外寸：縦9cm×横10.5cm×まち1.5cm
・小銭入れ：1ヶ所 ・カード入れ：3ヶ所
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・表素材： イタリアンレザー 手ざわり： 柔 硬 （※表記は目安です） ・裏地： 有り（ナイロン）
・重さ：70g ・紙幣入れ：2ヶ所
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 11.18 cm
奥行 : 13.46 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8406円
130 入札履歴
終了
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