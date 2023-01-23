『国内正規品ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (レッド)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 00時 47分に出品され03月15日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (レッド)
【商品説明】
・直径 128mm 高さ148mm 重さ 約255g
・競技用のトリプルベアリングディアボロ
X01E56UOJG
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8406円
466 入札履歴
終了
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