『国内正規品ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (レッド)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 00時 47分に出品され03月15日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (レッド)



【商品説明】

・直径 128mm 高さ148mm 重さ 約255g

・競技用のトリプルベアリングディアボロ

X01E56UOJG



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。